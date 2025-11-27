MN - Domani allenamento al pomeriggio: ci sarà il verdetto su Pulisic

vedi letture

Massimiliano Allegri oggi si è detto "impreparato" alle domande sulla formazione che scenderà in campo sabato sera contro la Lazio a San Siro. Il motivo? Mancano ancora due sessioni di allenamento prima della sfida di Serie A, di cui una domani pomeriggio.

Apprende la redazione di MilanNews.it che proprio domani ci sarà il verdetto su Pulisic, ma si va verso il forfait proprio come ha detto Allegri in conferenza stampa: lo statunitense è alle prese con un affaticamento muscolare e dovrebbe quindi saltare la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Tutto rientrato per Saelemaekers, che sarà a disposizione normalmente.

di Antonio Vitiello.