Quale posizione in campo per Loftus-Cheek? Allegri: "Può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Loftus-Cheek:

"Può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi. È un ragazzo molto serio, professionale nel lavoro. Sono molto contento, è affidabile e per me è molto importante".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it