Quale posizione in campo per Loftus-Cheek? Allegri: "Può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano"

Quale posizione in campo per Loftus-Cheek? Allegri: "Può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:50News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Loftus-Cheek:

"Può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi. È un ragazzo molto serio, professionale nel lavoro. Sono molto contento, è affidabile e per me è molto importante".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it