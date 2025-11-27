Poco minutaggio per Ricci? Allegri: "Quando lo chiami è sempre pronto, è un valore aggiunto"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Ricci e il centrocampo Fofana-Modric-Rabiot:

"In questo momento hanno giocato più loro, ma ha giocato tanto anche Ricci. È un giocatore importante, quando lo chiami, che parta dall'inizio o alla fine, è sempre pronto. È un valore aggiunto e tutti devono essere così. Ci sono giocatori che hanno giocato meno come Loftus e Nkunku, ma è importante avere tutti l'obiettivo davanti e mettersi tutti a disposizione della squadra per l'obiettivo finale, sapendo che non è assolutamente facile: quest'anno in 6-7 punti ci sono tante squadre così vicine dopo 12 giornate. Se il derby fosse andato male saremmo stati a 5 punti, che non sono tanti ma avremmo visto le cose in modo diverso. Per questo dico che bisogna avere equilibrio".