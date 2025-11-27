Leao centravanti? Allegri: "Non è che io lo trasformo. Ha le caratteristiche per farlo"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Leao e i gol:

"Per ora è a 4 se non sbaglio. Non è che io trasformo Leao, ha caratteristiche per fare il centravanti. Si deve abituare ad attaccare più la porta quando la palla è esterna e di uscire meno dall'area. Sta cambiando, è molto più dentro il gioco e aiuta la squadra quando c'è da fare il lavoro sporco. I grandi giocatori si vedono da questo: quando mettono le loro qualità a disposizione della squadra".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it