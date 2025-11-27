MN - Jallet: "Meslier è più smilzo e magrolino, Restes più potente. Difficile scegliere ma io mi butterei sul secondo"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Per l'eventuale dopo-Maignan meglio Guillaume Restes del Tolosa o Ilan Meslier del Leeds?

"Conosco meglio Guillaume visto che faccio parte dell'under 21 francese (Jallet è nello staff, ndr). Meslier l'ho visto giocare con l'Under 21 e al Leeds. Dipende dal tipo di caratteristiche che stai cercando...

Ovvero?

"Meslier è più smilzo e magrolino, Restes più potente. Difficile scegliere ma io mi butterei su Guillaume perché mi dà più certezze".