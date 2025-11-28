Il bollettino infortunati composto da Allegri verso Milan-Lazio

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale": lo annuncia l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio. "Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene", aggiorna. E il mese che aspetta il Milan vede anche i rossoneri impegnati su più fronti: "Dicembre sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia.

La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia". (ANSA).