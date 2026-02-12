Vigilia di Pisa-Milan: alle 12 la conferenza stampa di mister Allegri

Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

Oggi, vigilia di Pisa-Milan, Massimiliano Allegri parlerà ai giornalisti per la consueta conferenza stampa pre-partita alle 12:00 dalla sala conferenze di Milanello. Potrete seguire le parole del mister su MilanTv, sull'app ufficiale del Milan e con il nostro live testuale su MilanNews.it. 

CONFERENZA STAMPA PRE PISA-MILAN
h. 12:00
Tv: MilanTv
App: AC Milan
Web: MilanNews.it 