Serie A, domani inizia la 25esima giornata: il programma completo

di Andrea La Manna

È la vigilia di Pisa-Milan, match che si giocherà domani sera all'Arena alle 20:45. Questo il programma completo 

SERIE A 25ESIMA GIORNATA 

SABATO 13/02
Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02
Como - Fiorentina h.15:00 DAZN
Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN
Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02
Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN
Parma - Verona h. 15:00 DAZN
Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN
Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY
Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDI 16/02
Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY

 