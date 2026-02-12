Serie A, la classifica aggiornata prima del 25esimo turno

Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna

Questa la classifica aggiornata alla partenza del 25esimo turno di Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15

Una gara in meno *