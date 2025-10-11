MN - Pastore su Allegri: "In lui grande voglia di rivalsa sulla Juve, non è in parabola discendente anzi ha più entusiasmo di prima"
Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco le sue dichiarazioni.
Allegri e la voglia di Milan
“Allegri torna al Milan con grandissimi sentimenti di rivalsa e rivincita. È stato esonerato dalla Juve in un modo che lo ha un po’ amareggiato, secondo me in molti, anche io, avevamo dato Allegri in parabola discendente. Invece mi sembra un allenatore più entusiasta, più carico. Questo può passare dalla possibilità di allenare dei campioni come Modric o giocatori a lui fedeli come Rabiot. Ha allenato tantissimi grandi giocatori tra Milan e Juve, in questo dà il meglio di sé”.
IL CALENDARIO DEL MILAN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
