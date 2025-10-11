MN - Pastore su Allegri: "In lui grande voglia di rivalsa sulla Juve, non è in parabola discendente anzi ha più entusiasmo di prima"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco le sue dichiarazioni.

Allegri e la voglia di Milan

“Allegri torna al Milan con grandissimi sentimenti di rivalsa e rivincita. È stato esonerato dalla Juve in un modo che lo ha un po’ amareggiato, secondo me in molti, anche io, avevamo dato Allegri in parabola discendente. Invece mi sembra un allenatore più entusiasta, più carico. Questo può passare dalla possibilità di allenare dei campioni come Modric o giocatori a lui fedeli come Rabiot. Ha allenato tantissimi grandi giocatori tra Milan e Juve, in questo dà il meglio di sé”.

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN