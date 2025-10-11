Stasera Portogallo-Irlanda: chance da titolare per Leao?

di Enrico Ferrazzi

Questa sera il Portogallo sarà impegnato a Lisbona contro l'Irlanda in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per questa partita, secondo quanto riferisce A Bola, il ct Roberto Martinez dovrebbe dare una chance dal primo minuto a Rafael Leao. Accanto a lui in attacco ci saranno Francisço Conceiçao e ovviamente Cristiano Ronaldo. Assente invece l'ex rossonero Joao Felix, out per un problema muscolare. 

Questa dunque la probabile formazione del Portogallo: (4-3-3) Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo, Leao

Questi gli impegni del Portogallo di Leao in questa sosta: 

Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
 