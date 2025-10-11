Stasera Portogallo-Irlanda: chance da titolare per Leao?
Questa sera il Portogallo sarà impegnato a Lisbona contro l'Irlanda in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per questa partita, secondo quanto riferisce A Bola, il ct Roberto Martinez dovrebbe dare una chance dal primo minuto a Rafael Leao. Accanto a lui in attacco ci saranno Francisço Conceiçao e ovviamente Cristiano Ronaldo. Assente invece l'ex rossonero Joao Felix, out per un problema muscolare.
Questa dunque la probabile formazione del Portogallo: (4-3-3) Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo, Leao.
Questi gli impegni del Portogallo di Leao in questa sosta:
Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan