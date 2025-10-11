Ct USA su Pulisic: "Durante il pre-campionato ha sofferto di un piccolo problema alla caviglia, dopo l'allenamento di mercoledì era un po' gonfia"

Prima dell'amichevole contro l'Ecuador, terminata con il risultato di 1-1, Mauricio Pochettino, ct delgli Stti Uniti, ha dato questo aggiornamento sulle condizioni di Christian Pulisic in un'intervist rilasciata a TNT: "Christian non si è allenato ieri. Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi. Sarà in panchina e poi vedremo. Decideremo se potrà giocare. In caso contrario, l'obiettivo è essere pronto per la prossima gara contro l'Australia".

AMICHEVOLE USA-ECUADOR 1-1

Nella notte italiana si è giocata ad Austin un'amichevole tra gli Stati Uniti e Ecuador, partita terminata 1-1 (vantaggio degli ospiti con Valencia al 24', pareggio americano al 71' con Balogun). Christian Pulisic era in dubbio per questo match, ma alla fine è entrato in campo nella ripresa: l'attaccante del Milan, che non era al meglio fisicamente secondo quanto riferito dal ct Pochettino alla vigilia, è partito dalla panchina e al 73' ha preso il posto di Weah.

Chi invece ha giocato titolare nell'Ecuador è Pervis Estupinan ch però è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 44' per infortunio (è stato sostituito da Medina): secondo quanto riferisce Olè, l'esterno sinistro rossonero ha riportato un problema alla caviglia sinistra. Il giocatore salterà con ogni probabilità la prossima gara della sua nazionale contro il Messico.

