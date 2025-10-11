Francia, Rabiot dopo il gol all'Azerbaigian: "Sono molto contento di aver segnato, è importante per me"

Adrien Rabiot, in gol ieri sera con la sua Francia nel match contro l'Azerbaigian valido per le qualificazione al prossimo Mondiale, ha dichiarato a TF1 nel post-partita: "Quando giochi contro squadre con il 5-4-1, è sempre complicato - riporta RMC Sport -. Siamo stati un po' lenti. Li abbiamo fatti correre. Bisogna essere pazienti in queste partite.

Era importante vincere, sapevamo che avremmo trovato il varco. I tre punti sono arrivati. È un bene per la squadra perché il secondo gol è sempre importante. Sono molto contento di aver segnato qui, è importante per me. Se vinciamo in Islanda, avremo sicuramente la qualificazione in tasca. Lì però sarà una partita diversa".

