Montepremi Supercoppa Italiana: il piatto è piuttosto ricco. Già sicuri 2,4 milioni
Oggi alle 08:00
di Antonello Gioia

Si riportano di seguito i premi in denaro per le partecipanti alla Supercoppa Italiana: 2.4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6.7 milioni per la finalista sconfitta. Alla società vincente della Supercoppa Italiana andranno invece 9.5 milioni, che possono salire fino a 11 con ulteriori bonus.