Milan, oggi rifinitura pre-Napoli alle 17 italiane presso il Princess Noura

Oggi alle 07:40News
di Antonello Gioia

Nella giornata odierna, il Milan sosterrà il seguente programma a Riayd: 

- ore 11.00 (orario italiano) conferenza stampa di Massimiliano Allegri accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
- ore 17.00 (orario italiano): allenamento presso il Princess Noura con i primi 15 minuti aperti ai media.