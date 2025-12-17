Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri e di Maignan a Riayd
MilanNews.it
Alle ore 11.00 (orario italiano), si terrà a Riyad la conferenza stampa di Massimiliano Allegri accompagnato da un calciatore del Milan presso l’Al-Awwal Park Stadium. Sarà possibile seguire in diretta le dichiarazioni dei rossoneri con il live su AC Milan Official APP e con il live testuale su MilanNews.it, prodotto dall'inviato in Arabia Saudita Pietro Mazzara.
