Milan, nazionali indigeste: le condizioni di Saelemaekers, Pulisic ed Estupinan

L'aspetto peggiore legato alla sosta per le nazionali non è (solo) l'impossibilità di veder giocare il Milan per due settimane, ma anche l'ansia che accompagna il periodo per la paura che i giocatori rossoneri impegnati in campo internazionale possano rimediare infortuni e problemi di vario tipo. La giornata di oggi, sabato 11 ottobre, non è stata troppo clemente con i tifosi rossoneri: sono arrivate notizie su Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Pervis Estupinan.

DA MONITORARE

Partiamo dalle notizie positive: nei giorni precedenti ad USA-Ecuador, amichevole giocata nella notte italiana tra venerdì e sabato, il CT statunitense aveva parlato di un problema fisico per Pulisic, senza specificare di cosa si trattasse. Nella notte il rossonero è entrato al minuto 73 e nel pre partita Pochettino ha fatto chiarezza: "Christian non si è allenato ieri (giovedì, ndr). Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi. Sarà in panchina e poi vedremo. Decideremo se potrà giocare. In caso contrario, l'obiettivo è essere pronto per la prossima gara contro l'Australia". Pulisic infine è entrato e quindi non ci sono allarmi di sorta, solo una situazione da monitorare.

SOLO UNO SPAVENTO

Situazione analoga per Estupinan, che è uscito dal campo durante l'amichevole contro gli USA per un problema alla caviglia. Per il terzino non dovrebbe essere nulla di grave o significativo e per ora il programma non prevede rientri in Italia: Pervis rimane con la nazionale e dovrebbe esserci per l'amichevole di mercoledì 15 a mezzanotte contro il Messico di Santiago Gimenez.

NON CI VOLEVA

La situazione più seria è quella che riguarda Alexis Saelemaekers: ieri l'esterno è rimasto in campo per circa un'ora contro la Macedonia del Nord, sfida poi terminata in pareggio (0-0). Questo pomeriggio la notizia che preoccupa: l'account X del Belgio ha annunciato che dopo i controlli medici odierni Alexis non sarà a disposizione per la partita di lunedì contro il Galles. HLN.be va più nel dettaglio: stando al loro report si tratta di una lesione muscolare al flessore. Dal club rossonero non sono arrivate indicazioni sulla gravità del problema: si aspetteranno gli esami. Saelemaekers è atteso in Italia e si sottoporrà ad ulteriori test medici per verificare l'entità del problema. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.