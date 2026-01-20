Massara ha rivelato che il Manchester Utd ha detto no alla Roma per Zirkzee

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Ci sono ancora quindici giorni di mercato e vedremo quali opportunità si presenteranno. Cercheremo di farci trovare pronti. Certamente ci sono ancora delle cose che potrebbero essere fatte, dovremo vedere come evolverà la situazione nelle prossime due settimane". Così il ds della Roma, Frederic Massara non ha chiuso su possibili altri arrivi in casa giallorossa e sottolinea che è tutto in accordo con Gasperini. "Il percorso è comune e condiviso sempre, ci confrontiamo quotidianamente. Abbiamo un unico obiettivo: costruire una Roma forte che possa durare nel tempo. Questa è la nostra priorità" ha detto ai microfoni di Sky prima del match con il Torino.

Quanto alle uscite "valuteremo in queste ultime giornate se ci saranno delle opportunità per i giocatori meno impiegati". Resta Fergusono: "È un ragazzo che sta crescendo tanto. È arrivato dopo una stagione dove ha giocato poco e devo dire che sta facendo vedere tutte le sue qualità. Sta dando una grande mano alla squadra. Peccato sia infortunato, ma contiamo su di lui sicuramente" le parole di Massara, che dà invece per impraticabile la strada verso Zirkzee: "Il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta già da un paio di settimane e non ha mai riaperto il discorso". (ANSA).