De Winter: "Non è per tutti indossare la maglia del Milan, voglio godermi ogni momento e ogni cosa”

vedi letture

Koni De Winter, protagonista dell'ultima puntata di "Racconti Rossoneri", podcast curato dal Milan e disponibile su tutte le piattaforme, ha dato qualche approfondimento in più sui suoi primi mesi al Milan.

Il rapporto con Saelemaekers, belga come lui: “Con Alexis c’è qualcosa di diverso. È più facile, parliamo la stessa lingua, siamo cresciuti nello stesso ambiente. È facile, ma sappiamo come lavorare e giocare con tutti i compagni”.

L’arrivo al Milan e le sue emozioni: “Tante emozioni, non posso descriverle. Non so come dire, non sembra reale, è veramente un sogno. Non è per tutti indossare la maglia del Milan, voglio godermi ogni momento e ogni cosa”.

Il primo gol al Milan, contro la Roma: “Ero molto contento per me e per la squadra. C’era la mia famiglia allo stadio, sono momenti belli per la mia carriera e la mia vita”.