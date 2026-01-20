Borghi: "Fullkrug fortissimo sui colpi di testa. È un combattente, porta entusiasmo”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita del match winner Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:

"Veniamo alla decisione di prendere Fullkrug, il centravanti tedesco porta al Milan soprattutto questo. Per me lui è uno dei colpitori di testa più abili che ci siano in giro, lo ha sempre dimostrato. Di testa è bravissimo, e lo vedete anche sul gol: arriva, si smarca bene, ma poi non è una formalità quel colpo lì, soprattuto nelle sue condizioni, sullo 0-0, sotto la Curva Sud, non hai ancora trovato il primo gol, arriva con una tranquillità e stile ed esegue un colpo perfetto. È molto bravo di testa. Poi Fullkrug porta quella fisicità, quelle sponde, delle caratteristiche che al Milan servono tantissimo. In più arriva con due grandi vantaggi: non ha pressioni addosso, nessuno gli imponeva di essere il salvatore della patria. Aggiungete che è uno di quei giocatori che dà una ventata di entusiasmo perchè è un lavoratore, un combattente, ha questa figura anche scanzonata, ha un'immagine diversa ad esempio rispetto a Gimenez. L'immagine che comunica è differente, Fullkrug sembra uno di quei personaggi da pub che portano sempre il buon umore. È stata una pensata ottima per completare il mercato del MIlan. Ancora una volta un risultato utile, la classifica mossa, il Milan è la squadra che si avvicina di più all'Inter"