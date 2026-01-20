Pellegatti sottolinea: “Questo Milan fraseggia e sa giocare bene”

Nel post partita di Milan-Lecce, ha commentato così Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube la prestazione della squadra:

"È stato il Milan della pazienza, del continuare a insistere, prima o poi sarebbe venuto il gol, ed è venuto, voglio anche sottolineare, oltre ad essere stato tra i migliori in campo, i 4 palloni che non sono andati lontano dalla porta, la prestazione di Gabbia. Andate a vedere la pennellata per Saelemaekers di Matteo Gabbia. Il gol è bellissimo, 3 passaggi, perchè questo Milan fraseggia e sa giocare bene. Chiaro che diamo quasi sempre l'impressione di essere in inferiorità là davanti, ma Fullkrug alla sua terza apparizione ha realizzato il gol che noi vogliamo, il gol del bomber, il gol del giocatore che ha il senso balistico. Il Milan batte così il Lecce. Ora, a 46 punti, lo aspettano de trasferte Roma e Bologna mentre l'Inter sulla carta ha due partite facili. Credo prorpio che il Milan ha distaccato di 7 punti il 5° posto e quindi penso proprio che Allegri, anzi spero, che inizi a guardare avanti. Certo, l'Inter ha una marcia straordinario ma è il Milan della pazienza"