Pellegatti: “Lo stage nazionale mi fa ben sperare. Sul derby vi dico che…”

Nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti ha parlato del possibile stage per aiutare la nazionale a preparare lo spareggio per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Dato che la data d’inizio di questo stage srabebe il 9 febbraio, Milan e Como non potrebbero andare fino a Perth per giocare vista la necessità dei calciatori convocati in nazionale, gabbia e Ricci, di essere presenti a Coverciano il giorno dopo. Vediamo nel dettaglio le parole di Pellegatti:

“C’è un ipotesi interessante che mi dice che Perth potrebbe saltare. L’altro giorno ci sono stati i sorteggi degli spareggi mondiali. La prima partita sarà in italia mentre se dovessimo passare giocheremmo fuori casa. La lega, la federazione, di comune accordo, per aiutare Gattuso nella preparazione a queste due partite, si sta pensando a uno stage e l’unica data possibile potrebbe essere il 9 febbraio. Ma c’era questa ipotesi dell’8 febbraio di Milan-Como a Perth. Allora dato che anche i giocatori del Milan forse Gabbia e Ricci dovrebbero essere a disposizione per lo stage, l’idea di avere proprio in quei due giorni anche il Milan a Perth, potrebbe essere una ulteriore e definitiva a questa insopportabile ipotesi del Milan che giochi a 22 ore di distanza".

Sul derby: “Finalmente vedremo la coppia Leao Pulisic, l’abbiamo vista solo una volta in coppa italia. Torna finalmente Rabiot e questa è una bella notizia. Rivedremo il Milan sostanzialmente al completo. Un derby importante”