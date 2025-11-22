Baresi torna a Casa Milan: il messaggio di Allegri in conferenza stampa

Oggi alle 16:24News
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Abbiamo letto del ritorno di Baresi a Casa Milan, lo aspetti a Milanello?

"Questa notizia va oltre quello che è una partita del calcio, sono molto contento che stia meglio. Lo aspetto a Milanello, deve essere un punto di riferimento per i giocatori del Milan e per tutto l'ambiente Milan".