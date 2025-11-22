Allegri elogia Lautaro: "Uno dei più forti in circolazione: bisognerà avere occhio di riguardo"

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Lautaro:

"È uno degli attaccanti più forti in circolazione: non in Italia, ma in Europa e nel mondo. Ha la maturità per determinare certe partite. Bisognerà avere un occhio di riguardo. Lui, Thuram, Bonny, Esposito: è una squadra forte!".

Le differenze tra Chivu e Inzaghi:

"Come caratteristiche più o meno sono simili, l'ossatura è più o meno quella. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, per essere la prima esperienza in una grande squadra sta facendo un bel lavoro. Si nota che la squadra è un gruppo compatto. La differenza con Inzaghi credo sia poca, i giocatori più o meno sono gli stessi".