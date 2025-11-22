Gasperini esagera: "I miracoli non li fa nessuno. L'ultimo che li ha fatti è finito male"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Tutti i ragazzi sono in una condizione fisica e mentale ottima. Ma non si può parlare di impresa perché sono passate appena undici gare, ma la strada tracciata è molto buona, è positiva. La sensazione è che squadra sia cresciuta sul piano tecnico I margini poi sono infiniti, ce l'hanno le squadre top e le altre. Si lavoro per quello". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con la Cremonese.

"Poi di casuale non c'è nulla - ha aggiunto -. Se siamo primi dopo undici giornate significa qualcosina, ma capiremo meglio qualcosa alla fine del girone d'andata. I miracoli non li fa nessuno. L'ultimo che li ha fatti è finito male... Bisogna solo lavorare e quando dico che bisogna essere liberi di sognare, va ricordato che i sogni che si avverano sono rarissimi e soprattutto è presto perché abbiamo appena iniziato". (ANSA).