Serie A, la classifica aggiornata: Bologna sogna in vetta alla classifica per qualche ora
La vittoria del Bologna a Udine per 3-0, grazie alla doppietta di Pobega e al gol di Bernardeschi, fa tanto rumore: i rossoblù di mister Italiano agganciano Inter e Roma in vetta alla classifica e possono godersi il primo posto per qualche ora. Il primo tentativo di controsorpasso sarà a opera del Napoli che questa sera ospita l'Atalanta. Domani invece toccherà prima alla Roma, impegnata domani sul campo della Cremonese, e poi a Inter e Milan che si sfideranno nel derby di Milano. In fondo alla classifica il pareggio serve più al Cagliari che al Genoa.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 24 (11 partite giocate)
Bologna 24 (12)
Roma 24 (11)
Milan 22 punti (11)
Napoli 22 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (12)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 11 (12)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 8 (12)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
