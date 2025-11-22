Pobega fa volare il Bologna, pari folle tra Cagliari e Genoa

Tanti gol e tante emozioni nelle due gare delle 15 che hanno riaperto il campionato di Serie A Enilive, oggi ripartito dopo la sosta per le Nazionali con la dodicesima giornata. La gara che fa più rumore è sicuramente quella di Udine, dove il Bologna ha sconfitto con un secco 3-0 l'Udinese e si è guadagnato così la vetta della classifica insieme a Inter e Roma, che domani dovranno rispondere sul campo così come Milan e Napoli. Trascinatore inatteso il centrocampista di proprietà rossonera Tommaso Pobega, autore di una doppietta: la ciliegina sulla torta la mette Bernardeschi con l'ultima azione della gara.

A Cagliari invece va in scena una partita divertentissima e ricca di emozioni: i sardi pareggiano 3-3 contro il Genoa. Nel primo tempo il risultato è 2-2: con un doppio vantaggio del Grifone prima con Vitinha e poi con il solito Ostigard, che vengono pareggiati in entrambe le occasioni prima da Borrelli e poi da Sebastiano Esposito. Nella ripresa la squadra di Pisacane mette il muso davanti grazie alla doppietta di Borrelli ma poi Aaron Martin pareggia con un gol da quaranta metri, con tanta complicità di Caprile.

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 3-3

Udinese-Bologna 0-3

Fiorentina-Juventus 18.00

Napoli-Atalanta 20.45

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 12.30

Cremonese-Roma 15.00

Lazio-Lecce 18.00

Inter-Milan 20.45

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 18.30

Sassuolo-Pisa 20.45