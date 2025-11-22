MN - Passerini sul derby: “Il Milan sarà in apnea. L’Inter vuole vendetta”

Manca sempre meno al big match di domenica sera che vedrà affrontarsi le due eterne rivali milanesi, Milan e Inter. Nella giornata di oggi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Vediamo il suo commento in vista del derby:

Dove si decide il derby? "Nella lucidità. Vuol dire nel riuscire a non perdere lucidità quando sei in apnea: il Milan sarà in apnea domani perché l'Inter attacca e fa due gol a partita di media. I nerazzurri fanno dell'attacco la loro forza, il Milan fa della difesa la sua forza. Domani il Milan deve avere la lucidità, in un contesto in cui gli avversari vogliono la vendetta dopo i cinque derby dell'anno scorso, di tenere la testa sott'acqua, di respirare e tirarla fuori nel momento giusto. Hai uno che si chiama Modric che è il numero uno al mondo"