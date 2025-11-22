Primavera, Renna: “Solo complimenti ai miei ragazzi. Prestazione frutto dell’allenamento”

vedi letture

I rossoneri della Primavera tornano con un punto dal Viola Park e fermano la Fiorentina che prima di questo turno era terza in classifica. Considerando le assenze, l'età media sempre tra le più giovani del campionato, il punto conquistato è un punto prezioso per la squadra di Renna che, a fine partita, a parlato così:

Nonostante la pausa i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo anche contro la 1 in classifica: "Si, quando ci sono le pause di solito si può abbassare un po' la guardia, però i ragazzi hanno lavorato bene queste due settimane, stanno raggiungendo una maturità molto importante, una crescita sotto tutti gli aspetti e da dimostrazione oggi che siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, i nostri principi, al di là della classifica, ma siamo riusciti ad imporre le nostre idee"

Dopo lo svantaggio la squadra ha dato un segnale importante: "Si, siamo stati bravi a metterci un' altra volta in partita, abbiamo avuto occasioni dopo il pareggio addirittura di passare in vantaggio, la dimostrazione è la traversa di Castiello che ha fatto un'azione spettacolare, faccio a loro i complimenti perhè i ragazzi lo meritano perchè quello che noi staimo facendo la domenica è frutto del lavoro che i ragazzi svolgono in settimana, dell'impegno che ci mettono in allenamento"