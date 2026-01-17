Douglas Costa riparte dalla serie D con il Chievo Verona
(ANSA) - VERONA, 16 GEN - Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona. Un colpo che scuote il calcio italiano, portando in Serie D uno dei nomi più prestigiosi passati negli ultimi anni dalla Serie A e dai principali campionati europei. L'ex Juventus e Bayern Monaco vestirà la maglia gialloblù fino al termine della stagione, prima di trasferirsi all'Al Ittifaq di Dubai, squadra il cui presidente, l'imprenditore piemontese Pietro Laterza, è proprietario anche del Chievo.
Un'operazione clamorosa, studiata nei dettagli e portata a termine dalla proprietà del club veneto, che segna un punto di svolta non solo per il Chievo, ma per l'intera categoria. Mai, nella recente storia della Serie D, un profilo di questo livello era approdato su palcoscenici dilettantistici. (ANSA).
