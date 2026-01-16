Borghi avvisa il Milan: “Situazione Maignan da risolvere quanto prima, è straordinario”

Nel suo canale YouTube, commentando la partita tra Como e Milan, Stefano Borghi si è soffermato con un'analisi sul portiere rossonero Maignan che ieri è stato il migliore in campo insieme a Rabiot e ha, a sua detta, tenuto in vita i rossoneri. Queste le sue parole nel dettaglio:

“La situazione di Maignan il Milan la deve risolvere velocemente perchè è da vedere quanto stia contribuendo Maignan alla classifica del Milan, i rigori parati a Dybala e Calhanoglu ma anche queste partite, queste parate, questi momenti, perchè soprattuto nel primo tempo dopo averla sbloccata con Kempf e con un’altra imbastitura su palla inattiva del Como, perchè poi il Como non è solo proposta calcistica ma anche talento e studio certosino delle situazioni. I due gol con cui sblocca la partita contro Juve e Milan sono uguali. Per cui c’è anche questo tipo di lavoro. Dopo il gol del vantaggio il Como nella prima mezz’ora ha avuto la partita in pugno e Maignan ha calato delle parate straordinarie, per cui si può fare tutta l’analisi che si vuole ma se il Milan ha ottenuto dei punti è grazie soprattutto al proprio portiere”