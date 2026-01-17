Bianchin convinto: “Partita da squadra predestinata, vittoria speciale”

vedi letture

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato brevemente la sfida tra Como e Milan Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport presente ieri sera al Sinigaglia. Queste sono state le sue parole:

“Questa sera maxismo allo stato puro. Il primo tempo senza mai riuscire a prendere la palla eppure…. Chi non l’ha vista deve vederla questa partita perchè più di altre mi ha fatto divertire. Secondo me il Milan esce da questa partita convinto di essere quasi una squadra predestinata perchè vieni qua, su un campo difficile, quasi non la vedi per un tempo, nel secondo comunque soffri e vinci 3-1, con il tuo portiere, comunque discusso tante volte, perchè nel primo gol sbaglia, perchè nell’area piccola deve uscire per me, però poi fa 3-4 miracoli. Hai fermato la fuga dell’Inter che poteva andare via a +6, ci vedo qualcosa di speciale onestamente in questa vittoria”