La Juventus pensa all'ex Milan Daniel Maldini per l'attacco

La Juventus pensa all'ex Milan Daniel Maldini per l'attaccoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:39News
di Manuel Del Vecchio

Riporta Gianluca Di Marzio che la Juventus, oltre a Mateta del Crystal Palace, pensa anche a Daniel Maldini dell’Atalanta. L’ex giocatore del Milan sta trovando poco spazio con Palladino e può essere ceduto dalla Dea: secondo Sky i due non sono alternativi.

