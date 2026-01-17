Tante critiche, ma i numeri dicono altro: i dati dei gol fatti e subiti nel girone d’andata

C'è chi dice fortuna, c'è chi dice che è un momento che passerà, intanto il Milan viaggia e con una media tutt'altro che banale. Terminato il girone d'andata con il recupero della partita Como-Milan e senza contare la partita di Firenze perchè la prima del girone di ritorno, i dati relativi ai gol segnati e subiti dai rossoneri e i punti conquistati, dimostrano che forse non è proprio solo fortuna quella di Allegri.

In 19 partite giocate, è 1 la sconfitta, arrivata alla prima giornata contro la Cremonese a San Siro e poi sono arrivati 12 vittorie e 6 pareggi. 32 i gol fatti e 15 i gol subiti, dati che incidono il nome del Milan al secondo posto per i gol segnati e al secondo posto a pari merito per quelli subiti con Napoli e Inter, che sono dietro alla Roma con 12 gol presi. La prima per gol fatti è l'Inter, con 41, ma è pari invece per i gol subiti visti i 15 gol presi dai nerazzurri e dagli azzurri di Conte (senza contare quelli contro il Napoli perchè prima partita del girone di ritorno).