Inter-Milan, sarà un derby senza le coreografie delle due curve

Quello di domani sera sarà un derby senza coreografie, riporta l'edizione odierna di Tuttosport.. La Questura di Milano le ha vietate ad entrambe le curve, continuando a tenere una posizione decisamente rigida nei confronti del tifo organizzato milanese: una situazione che fa seguito all'inchiesta "Doppia Curva", cominciata ormai un anno fa.

Lo stadio quindi si colorerà solo con la coreografia studiata dall’Inter al 1° e 2° anello arancio, mentre per quanto riguarda la Curva Sud è stato disposto il divieto anche sullo striscione "Sodalizio rossonero", che aveva ricevuto l'approvazione solo qualche settimana fa.