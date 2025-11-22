Cosmi: "Allegri, ottimo feeling con la squadra. Con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi..."

“Mi aspetto un bel derby! Parliamoci chiaro: se guardiamo le sfide dei primi anni 2000, siamo lontani anni luce. Ma siamo lontani proprio da quel tipo di calcio e dai campioni di quel tempo. Però, in questo momento storico del calcio italiano, questo Inter-Milan può rappresentare qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida spettacolare”. Serse Cosmi, che ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna di Tuttosport, parla del derby tra Inter e Milan previsto domani sera. L’ex allenatore parla soprattutto di Max Allegri e del suo impatto col mondo rossonero:

Cosmi, la sorprende vedere Inter e Milan ai vertici della classifica dopo l'avvio stentato?

“La stagione non era iniziata benissimo, però col passare delle giornate si è oggettivamente capito come entrambe potessero risalire, anche perché nessun’altra squadra ha mostrato finora una marcia tale da creare distacco, tutte hanno commesso errori e avuto inciampi”.

Quindi non la sorprende neanche il Milan reduce da un’annata per certi versi balorda?

“No. La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo”.

In cosa ha inciso Allegri?

“Nei rapporti. La sensazione è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono”.