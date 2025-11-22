Ultra Milan-Inter, il procuratore Viola non molla la presa. Repubblica: “Curve pulite, c’è ancora da fare”

Ultra Milan-Inter, il procuratore Viola non molla la presa. Repubblica: “Curve pulite, c’è ancora da fare”MilanNews.it
Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Vigilia del derby, ma l’edizione odierna di Repubblica – Milano apre in prima pagina con il vertice in Prefettura avvenuto ieri tra Viola ed i presidenti di Inter e Milan.

Il procuratore ha riconosciuto il lavoro delle due squadre fin qui ma sottolinea come non bisogna mollare la presa ed evitare che le situazioni che hanno portato all’operazione “Curve pulite” si ripetano. Stop anche ai biglietti omaggio ai consiglieri comunali.