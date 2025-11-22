Il QS in apertura: "Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro”
"Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro”: è questa l'apertura odierna del QS Sport in prima pagina a proposito del derby della Madonnina di domani sera alle 20.45: una sfida importante anche in ottica scudetto.
Focus particolare sui due numeri dieci, i giocatori più rappresentativi di Inter e Milan: la sfida tra le due milanesi si accenderà anche grazie alla sfida nella sfida tra Lautaro Martinez e Rafa Leao.
