Il QS in apertura: "Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro”

"Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro"
Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

"Lautaro-Leao forza dieci nel derby di San Siro”: è questa l'apertura odierna del QS Sport in prima pagina a proposito del derby della Madonnina di domani sera alle 20.45: una sfida importante anche in ottica scudetto.

Focus particolare sui due numeri dieci, i giocatori più rappresentativi di Inter e Milan: la sfida tra le due milanesi si accenderà anche grazie alla sfida nella sfida tra Lautaro Martinez e Rafa Leao.