"Inter e Milan, un miliardo in gioco". La prima pagina del Corriere dello Sport

“Inter e Milan, un miliardo in gioco”. La prima pagina del Corriere dello SportMilanNews.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

È vigilia del derby ed il Corriere dello Sport apre così in prima pagina: “Inter e Milan, un miliardo in gioco. La squadra di Chivu è costata 100 milioni in meno”.

Il riferimento è ovviamente solo ai cartellini, con i nerazzurri che negli anni hanno investito molto sugli stipendi dei parametri zero, investendo meno sui cartellini.