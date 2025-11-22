Baresi torna a Casa Milan. Il CorSera: "Più bello di un gol al novantesimo"

Il rientro di Franco Baresi a Casa Milan è stato “più bello di un gol al novantesimo”, scrive Monica Colombo nell’edizione odierna del Corriere della Sera. Ad agosto c’era stato l’annuncio della malattia dello storico capitano rossonero, a cui era stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, poi asportata chirurgicamente. Da quel momento Baresi, con la discrezione che lo ha sempre contraddistinto, non è più apparso in pubblico ed ha iniziato il suo percorso per mettere in fuorigioco la malattia. Nei giorni scorsi ha interrotto il silenzio con un bel “Viva la vita” sui suoi social, post che ha scatenato tutto il mondo rossonero, impaziente di dimostrare affetto e vicinanza allo storico capitano”.

La settimana scorsa è arrivato un altro piccolo passo verso la normalità, che però ha un significato enorme: Baresi ha chiamato l’amico e collega Daniele Massaro e gli ha confessato il forte desiderio di tornare a Casa Milan. L’ex attaccante ha dichiarato: “È il mio capitano, sono stato tra i primi a ricevere la terribile notizia. Ho fatto in questi mesi quello che potevo per stargli accanto e aiutarlo sia in termini pratici che morali”.

Quando nella sede rossonera si è sparsa la voce che Baresi sarebbe tornato nel suo ufficio tutti i dipendenti hanno fatto i turni per lasciare un saluto affettuoso e sentito: un piccolo ritorno verso la normalità che ha galvanizzato tutto l’ambiente.

La strada per la guarigione non è ancora completa ma intanto Baresi ha voluto riassaggiare un po’ di normalità. Di sicuro non sarà in tribuna, visto anche il clima rigido, nel derby di domani sera contro l’Inter, ma Franco non vede l’ora di tornare allo stadio così come freme all’idea di andare a salutare la squadra a Milanello. L’augurio è che potrà farlo presto, impegni permettendo.