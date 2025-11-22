La Gazzetta in prima pagina: “Torna la Serie A con il derby per la vetta”

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del ritorno del campionato dopo la pausa per le nazionali: “Il campionato fa gol. Torna la Serie A con il derby per la vetta e sfide verità”.

Domani infatti tocca ad Inter-Milan, un derby da record. Oggi invece sfida da brivido tra Fiorentina e Juventus, stasera test importante per Conte e Palladino con Napoli-Atalanta.