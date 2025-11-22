Allegri: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto: dovremo essere più attenti che a Parma"

vedi letture

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Di derby milanesi ne sa, ne ha vissuti... Ha affrontati tanti tecnici interisti... Com'è il derby degli allenatori?

"Osserviamo la partita, sarà una serata meravigliosa. Inter-Milan all'interno della partita c'è una rivalità storica per Milano. Sarà una partita meravigliosa. Ero partito bene, poi ne abbiamo pareggiati e poi ne ho persi 4 di seguito. L'Inter insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto, ha vinto 11 delle 12 ultime partite. Ha giocatori tecnici e fisici, però il derby comunque è sempre a sé. Dovremo essere bravi a fare una partita molto valida ed essere più attenti: quello che ci è mancato a Parma".