Serie A, oggi le prime gare della 12a giornata: il programma
Inizia oggi la 12a giornata di Serie A con ben quattro partite in programma: in campo anche la Juventus a Firenze e il Napoli, che al Maradona sfiderà l'Atalanta.
SERIE A, LE GARE DEL SABATO
Cagliari-Genoa 15.00
Udinese-Bologna 15.00
Fiorentina-Juventus 18.00
Napoli-Atalanta 20.45
SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA
Verona-Parma 12.30
Cremonese-Roma 15.00
Lazio-Lecce 18.00
Inter-Milan 20.45
SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ
Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 24 (11 partite giocate)
Roma 24 (11)
Milan 22 punti (11)
Napoli 22 (11)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
