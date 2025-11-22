Serie A, oggi le prime gare della 12a giornata: il programma

Oggi alle 07:48News
di Manuel Del Vecchio

Inizia oggi la 12a giornata di Serie A con ben quattro partite in programma: in campo anche la Juventus a Firenze e il Napoli, che al Maradona sfiderà l'Atalanta.

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 15.00
Udinese-Bologna 15.00
Fiorentina-Juventus 18.00
Napoli-Atalanta 20.45

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 12.30
Cremonese-Roma 15.00
Lazio-Lecce 18.00
Inter-Milan 20.45

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 24 (11 partite giocate)
Roma 24 (11)
Milan 22 punti (11)
Napoli 22 (11)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)