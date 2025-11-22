Il cordoglio del Milan per la scomparsa di Ornella Vanoni
Nella serata di ieri, a 91 anni, è scomparsa la cantante italiana Ornella Vanoni, tifosa rossonera. È arrivato questa mattina il cordoglio dell'AC Milan per ricordare un'icona della musica italiana:
"Tu mi ricordi Milano…" Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene.
🎵 "Tu mi ricordi Milano…"— AC Milan (@acmilan) November 22, 2025
Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre.
Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore.
Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella… pic.twitter.com/Lkx8J4jQib
