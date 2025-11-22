Vigilia di Inter-Milan, Allegri in conferenza stampa: ecco a che ora

Vigilia di Inter-Milan, Allegri in conferenza stampa: ecco a che oraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Federico Calabrese

Dopo la sosta per le Nazionali torna la Serie A Enlive con una partita di cartello: il derby della Madonnia tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. In vista della prossima gara di campionato in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, il tecnico rossonero parlerà domani in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it