Le dichiarazioni di Rocchi sulla designazione di Sozza per il derby

Le dichiarazioni di Rocchi sulla designazione di Sozza per il derby
Oggi alle 07:36
di Manuel Del Vecchio

Gianluca Rocchi, dirigente AIA, ha commentato a Sky Sport la designazione dell'arbitro Sozza per il derby: "Un arbitro in crescita anche a livello internazionale, dà grandi garanzie. Il fatto che sia di Milano non ci riguarda, credo che questo tabù sia stato superato: devo dire grazie ai club che non hanno mai discusso sulla sua provenienza, ormai vogliono solo la qualità. C’è un po’ di retropensiero ma credo sia un discorso più folcloristico“.

DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo