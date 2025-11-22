Ganz: "Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono"

La storia del derby tra Milan ed Inter è stata scritta anche da pagine e pagine di doppi ex. Tra i più importanti e iconici c'è soprattutto Maurizio Ganz, attaccante che dai nerazzurri passò in rossonero, non senza portarsi dietro varie polemiche. Il centravanti, in vista della stracittadina di domenica, è stato intervistato da SportWeek:

Dopo la sosta, riecco il nuovo derby. Inter prima, Milan secondo. Dove e come lo vivrà?

“In tv o a San Siro, abito lì vicino. E sarà, come sempre, emozionante. Io lo vivo come quando giocavo, intensamente. E seguirò con ansia e attenzione i miei colleghi attaccanti”.

Preferenze?

“No. Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono.

Quelli dell’Inter segnano, quelli del Milan fanno fatica...

“Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi”.

Inter e Milan a centrocampo hanno tanta qualità.

“Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e Modric. Meravigliosi”.