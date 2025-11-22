Shevchenko: "Modric mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza"

Andriy Shevchenko. Un sogno per i tifosi milanisti, un incubo per gli interisti: l’ucraino è il miglior cannoniere all-time del Derby della Madonnina con i suoi 14 gol segnati ai rivali cittadini. L’attuale presidente della federcalcio ucraina, sempre impegnato al massimo per il bene del suo paese in questi tempi duri, è stato intervistato da Repubblica in vista della stracittadina di domani.

Un inizio di stagione che portava con sé delle incognite, ma per Shevchenko l’Inter ha già superato questo momento: “Oggi è un’altra squadra. Quando si chiude un’annata si volta pagina, riparti daccapo. La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto”. Diverso invece il percorso del Milan: “Ha dovuto riconquistare certezze, solidità. Ricostruire dopo le difficoltà trovate nella scorsa stagione. E poi bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato”.

Il ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero ha riportato grande entusiasmo tra i tifosi, l’attaccante ucraino sottolinea l’importanza del tecnico livornese: “Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese”.

Non poteva mancare, ovviamente, un pensiero su Modric. Il quarantenne, svincolatosi dal Real Madrid in estate, ha fatto innamorare tutti: “Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter”.