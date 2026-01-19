Saelemaekers su Fullkrug: "Siamo contenti di averlo con noi, avere un attaccante così è importante"

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN dopo Milan-Lecce 1-0.

Su Fullkrug:

“Sappiamo quanto Nic sia un attaccante incredibile. L’ha già dimostrato in passato, avere un attaccante così è importante e siamo contenti di averlo con noi”.

IMPATTO IMMEDIATO DEL PANZER FULLKRUG: ECCO DOPO QUANTO HA SEGNATO

Niclas "il Panzer" Fullkrug ha regalato i suoi primi tre punti al Milan: il centravanti tedesco è entrato al 72° minuto della partita tra i rossoneri e il Lecce. La formazione di Allegri, nonostante le tantissime occasioni, non è riuscito a sbloccare la gara. Per farlo c'era la necessità del peso in area dell'attaccante tedesco rossonero che entra e segna il primo gol milanista di testa, che regala la vittoria. Il gol è arrivato dopo due minuti e quarantuno secondi: impatto immediato del numero 9 del Diavolo.