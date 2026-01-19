Allegri e la quota Champions: "È 74, ma potrebbe alzarsi in base alla Juventus"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Lecce Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dicendo ancora una volta la sua sulla corsa scudetto, rimarcando però quanto (e come) il reale obiettivo della sua squadra sia rientrare nei primi quattro posti che garantirebbero il ritorno in Champions League.

Quando smetterà di dire che l’obiettivo è il quarto posto?

“Quando matematicamente saremo dentro le 4. C’è ancora del tempo. Ad oggi, ripeto, la quota Champions è 74. Mentre la quota scudetto è a 86/88. La Juventus è quinta con 39 punti, con due punti di media a partita e 17 partite arriva a 73. Se fa più di due punti a partita si alza la quota Champions. Se fa più di due punti a partita lo vedremo col tempo, intanto è questa la quota Champions”.